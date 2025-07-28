4 قتلى بعملية إطلاق نار في بانكوك

قتل أربعة حراس أمنيين وأصيب شخص في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين، في سوق شعبية لبيع الطعام في بانكوك على ما أعلنت الشرطة التايلاندية.

وقال وروبات سوكثاي نائب مدير شرطة منطقة بانغ سو في بانكوك حيث وقع الحادث "الشرطة تحقق في الدافع وحتى الآن الأمر يتعلق بإطلاق نار" مؤكدا أن مطلق النار انتحر، بحسب فرانس برس.

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وأشار إلى أن الشرطة تسعى إلى تحديد هويته وإلى "إقامة رابط محتمل" مع المواجهات الحدودية الدائرة راهنا بين تايلاند وكمبوديا.

ووقع الحادث في سوق أور تور كور بالقرب من منطقة شاتوشاك التي تشهد زحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحوادث إطلاق النار ليست بنادرة في تايلاند حيث من السهل نسبيا حيازة أسلحة نارية.