المخابرات البريطانية: لا نرى دليلاً على اهتمام بوتين بالسلام في أوكرانيا

قال مدير المخابرات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، الجمعة إنه لا يرى "أي دليل" على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتم بالتفاوض من أجل السلام في أوكرانيا ما لم تعلن كييف استسلامها.

وأدلى مور بهذا التصريح خلال كلمة ألقاها في إسطنبول للإعلان عن خطط لاستخدام الإنترنت المظلم لتجنيد عملاء، وتلقي معلومات سرية من عملاء في روسيا والعالم.

وقال مور إن بوتين: "قضم أكثر مما يستطيع مضغه" واستهان بالأوكرانيين في الحرب.

وسبق لمور أن حذّر من أن روسيا تنفذ حملة تخريب في أوروبا، متّهما بوتين باللجوء إلى "مزيج من الغطرسة والعدوان".

وقال مور في وقت سابق، "كشفنا عن حملة تخريب روسية في أوروبا متهورة بشكل لا يصدّق، بينما يلجأ بوتين وأتباعه إلى التلويح بالنووي لبث الخوف من عواقب مساعدة أوكرانيا، ويتحدون التصميم الغربي".

وأضاف: "إذا سُمح لبوتين بأن ينجح بتحويل أوكرانيا إلى دولة خاضعة فإنه لن يتوقف عند هذا الحد".