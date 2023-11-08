الخارجية الأمريكية: أكثر من 400 أمريكي ومقيم غادروا غزة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 400 من المواطنين الأمريكيين والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني وغيرهم من المؤهلين على مغادرة غزة.
لكن الخارجية الأمريكية أضافت أيضاً أن هناك أمريكيين ما زالوا في القطاع المحاصر.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نواصل العمل بالشراكة مع... مصر وإسرائيل من أجل توفير ممر آمن لمزيد من المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم، أي ما مجموعه حوالي ألف شخص، يريدون الخروج.
وتابع باتيل: "هذا وضع مستمر ومضطرب". وأضاف أنه "من المتوقع أن يرتفع عدد المواطنين الأمريكيين الذين سيتمكنون من المغادرة".
وقال مصدر أمني مصري إن ما لا يقل عن 320 مواطنا أجنبيا وأفراد أسرهم دخلوا مصر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، إلى جانب 100 مصري.
وقال باتيل إنه حتى اليوم، دخلت 526 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على تطوير آليات التفتيش التي من شأنها السماح للشاحنات بدخول غزة بسرعة.