الخارجية الأمريكية: أكثر من 400 أمريكي ومقيم غادروا غزة‎

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 400 من المواطنين الأمريكيين والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني وغيرهم من المؤهلين على مغادرة غزة.

لكن الخارجية الأمريكية أضافت أيضاً أن هناك أمريكيين ما زالوا في القطاع المحاصر.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نواصل العمل بالشراكة مع... مصر وإسرائيل من أجل توفير ممر آمن لمزيد من المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم، أي ما مجموعه حوالي ألف شخص، يريدون الخروج.