مزارعو فرنسا وإسبانيا يعتزمون إغلاق الحدود للتأثير على الانتخابات الأوروبية

يستعد مزارعون فرنسيون وإسبان، اليوم الاثنين، لتعطيل المعابر الحدودية في منطقة بيرينيه قبل أيام من الانتخابات الأوروبية "للتأثير" على الاقتراع والمطالبة بموارد طاقة أقل كلفة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وسيسد المزارعون ثمانية معابر بين فرنسا وإسبانيا من منطقة الباسك غربًا إلى كاتالونيا شرقًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة الثامنة ت غ) ولفترات متفاوتة لن تتجاوز 24 ساعة.

ويتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على حركة السير على المحاور الرئيسة عند الحدود بين البلدين والمناطق المحيطة.