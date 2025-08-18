20 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء انفجار ضخم بمصنع أسلحة روسي (فيديو)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 134 آخرون في حريق شب بمصنع لإنتاج البارود والأسلحة في منطقة ريازان.

ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق، بحسب رويترز.

ويأتي الحريق بعد أن نفذت روسيا فجر اليوم الاثنين، هجوماً ضخماً على خاركيف وسومي، بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة، ما تسبب في وقوع عدة إصابات وأضرار مادية جسيمة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 13 شخصاً في القصف الروسي الليلي، بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على خاركيف وسومي،

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن برفقة كبار القادة الأوروبيين لإجراء محادثات بشأن حل النزاع.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة "خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على تطبيق تيليجرام، إن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على تليغرام: "حطمت موجة الانفجار نوافذ المباني السكنية القريبة، كان لا بد من إجلاء بعض السكان".

ورأى شهود عيان مسعفين يقدمون الخدمات الأولية اللازمة للسكان في أحد الشوارع ورجال إنقاذ يتفقدون الأضرار في المباني السكنية.

وقالت السلطات المحلية إن امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً أصيبت بجروح في القصف الجوي الروسي على منطقة "سومي" شمال شرق البلاد والذي ألحق أيضاً أضراراً بعشرات المنازل السكنية على الأقل ومبنى مؤسسة تعليمية.



