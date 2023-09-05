الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بتبادل لإطلاق النار في أريحا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني في منطقة الأغوار؛ بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على شارع رقم 90، جنوب قرية الزبيدات في محافظة أريحا.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه تم قتل المشتبه به، من دون مزيد من التفاصيل.

كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، إن جنديًا إسرائيليًا أصيب بعيار ناري في يده خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه.

وفي الوقت الذي لم تتبن فيه أي جهة مسؤولية الحادثة، قالت وسائل إعلام عبرية إن الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار في الأغوار هو محمد زبيدات "16 عاماً" من مدينة أريحا وقد تمت "تصفيته" بالموقع.