أبعد من "نوبل للسلام".. ترامب يريد "الدخول إلى الجنة" بإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يأمل أن يؤدي نجاحه في التوصل إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى حصوله على مكان في الجنة.

وفي حديثه مع قناة فوكس نيوز، بعد يوم واحد فقط من استضافته لقادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، ألمح ترامب إلى أن المساعدة في إنهاء الحرب قد تعود عليه بالنفع أيضاً.

أخبار ذات علاقة "جائزة نوبل" تتصدر اتصال ترامب بوزير المالية النرويجي

والتقى القادة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب الضغط لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب مازحاً: "إذا استطعتُ إنقاذ 7000 شخص أسبوعياً من الموت، فأعتقد أن هذا جيد جداً، أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة إن أمكن، فقد سمعتُ أني لستُ على ما يرام. أنا حقاً في أسفل السلم الاجتماعي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكن إذا تمكنت من الوصول إلى الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب".

وترامب يمارس شعائره الدينية، وقد صرح في وقت سابق أنه يعتقد أنه يستطيع دخول الجنة من خلال فعل الخير.

وقال الرئيس الأمريكي لمذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام العام الماضي: "إذا كنت جيداً، فسأذهب إلى الجنة، وإذا كنت سيئاً، فسأذهب إلى مكان آخر، مثل هناك، أليس كذلك؟".

وعود وإحباطات

وكان أحد وعود حملة ترامب الانتخابية التوسط في السلام بين البلدين وإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة عندما غزت روسيا أوكرانيا.

ومؤخراً صرّح ترامب بأنه يتمنى الفوز بجائزة نوبل للسلام، ويعتقد أنه يستحقها بجدارة لجهوده في تخفيف التوتر بين عدة دول.

لكن إنهاء أحد أكبر الصراعات التي حدثت في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يشكل نجاحاً هائلاً يمكن أن يمنح الرئيس الأمريكي الجائزة التي طال انتظارها، أو الوصول إلى الجنة، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

أخبار ذات علاقة كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

ومع ذلك، يواجه ترامب صعوبة في إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة محادثات السلام، ففي الأسبوع الماضي، التقى الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ 2019. وخلال اجتماع شخصي في ألاسكا، بدأ الزعيمان مناقشة ما يتطلبه الأمر من روسيا لبدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا.

ومن المرجح أن تستمر المناقشات بين بوتين وترامب وزيلينسكي وغيرهم من الزعماء الأوروبيين في الأيام والأسابيع المقبلة في ظل محاولات الولايات المتحدة التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب المميتة.

ويبدو أن ترامب عازم على التوسط في السلام بين البلدين، إن لم يكن من أجل العالم، فمن أجل نفسه، بحسب تعبير صحيفة "إندبندنت".