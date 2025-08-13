المعارضة الإسرائيلية تمنع تمديد استدعاء جنود الاحتياط

فشلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في تمرير تمديد الأمر رقم 8 المتعلق باستدعاء الخدمة الاحتياطية للجيش، بعد أن أخفق التحالف الحاكم في الحصول على الأغلبية اللازمة، نتيجة سيطرة المعارضة على مجريات التصويت وسط أزمات متصاعدة داخل الائتلاف.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المعارضة استفادت في ظل غياب رئيس اللجنة المستبعد، عضو الكنيست يولي إدلشتاين؛ بسبب خلافاته المستمرة مع قيادة الائتلاف منذ إقالته، إضافة إلى تأخر عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا عن حضور الجلسة في موعدها.

أخبار ذات علاقة لابيد يحذّر من "كارثة" بعد قرار احتلال غزة

واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد، النتيجة إنجازا، قائلا: "منعنا زيادة العبء على جنود الاحتياط بعرقلة اقتراح تمديد فترة التكليف الثامن".

وأضاف: "مرة أخرى، يفتقر الائتلاف للأغلبية، فإسرائيل لديها حكومة أقلية غير شرعية وغير فعّالة".

ويثير مشروع التمديد، الذي يأتي في ظل المعارك الجارية، جدلا سياسيا واسعا على خلفية أزمة قانون التجنيد واستنزاف قوات الاحتياط، إذ تشير التقديرات إلى الحاجة لنحو 430 ألف جندي احتياطي.

ومن المتوقع إعادة طرح المقترح مجددًا أمام اللجنة في وقت لاحق لمحاولة تمريره.