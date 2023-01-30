مسؤول أمريكي: إسرائيل تقف "على ما يبدو" وراء قصف مصنع عسكري إيراني

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تقف "على ما يبدو" وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

وأعلنت إيران أنها "اعترضت طائرات مسيرة" استهدفت مصنعًا عسكريًا بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

ولم يتسنَ بشكل مستقل التأكد بعد من مدى الضرر الذي نجم عن الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية وميضًا من الضوء في السماء، وعربات إسعاف في مكان الحادثة.

وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.