عملات محلية وذكاء اصطناعي.. بوتين يقدم وصفته لتعاون مجموعة "بريكس"

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، رؤية بلاده لعمل مجموعة "بريكس" في المرحلة المقبلة، متعهدا بزيادة التعاون بين دول التكتل الأربع.

واكتفى بوتين بالمشاركة عن طريق الفيديو، بسبب تعذر سفره إلى جنوب إفريقيا، نظرا لوجود مذكرة اعتقال بحقه، صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وتضم مجموعة "بريكس" أربع دول هي الصين والهند والبرازيل وروسيا، فيما تنعقد قمة التكتل بين 22 و24 من أغسطس آب الجاري.

وأكد بوتين خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس"، العزم على توسيع استخدام العملات المحلية، في إشارة إلى التخلي عن الدولار الذي يهيمن على اقتصاد العالم وتجارته في الوقت الراهن.

وتعهد الرئيس الروسي أيضا بتعزيز التعاون بين الوكالات المالية في دول المجموعة التي تمثل نحو ربع النتائج المحلي في العالم.

وتحدث بوتين أيضا عن أهمية التعاون عبر "شبكة ابتكار مشتركة"، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يشاع أنه سيرسم ملامح اقتصادات الدول الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وبشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي إن بلاده تريد إنهاء الحرب التي"أشعل الغرب وأتباعه فتيلها".

وتابع بوتين أن الحرب كانت رد فعل اضطرت موسكو إليه بسبب أفعال كييف والغرب.