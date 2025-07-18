الكونغو تتجه لتوقيع إعلان مبادئ ينهي القتال مع متمردي "إم23"

كشفت مصادر، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وافقت على توقيع إعلان مبادئ مع حركة "إم23" المتمردة، بهدف إنهاء القتال في شرق البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، الجمعة.

ويُعد ذلك مؤشّرًا على إحراز تقدم، بعد أن توسطت قطر على مدى أشهر في إجراء محادثات بين الطرفين، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التفاوض على التفاصيل، حسب الوكالة.

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وفي مطلع إبريل/نيسان، عقدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المتمردة محادثات خاصة، في قطر، وذلك لأول مرة منذ أن شن المتمردون هجومًا خاطفًا في شرق الكونغو.

وتمثل هذه المحادثات، التي استمرت لعدة أيام في الدوحة، أكبر فرصة لوقف الأعمال القتالية منذ أن سيطرت الحركة على أكبر مدينتين في شرق الكونغو.

وقد أسفر تقدم الحركة السريع، منذ يناير/كانون الثاني، عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وتُصر الأمم المتحدة والحكومات الغربية على أن رواندا تقدم الدعم العسكري لحركة إم 23، التي يقودها أفراد من عرقية التوتسي، عبر تزويدهم بالأسلحة والأفراد.

من جانبها، تنفي رواندا هذه الاتهامات، مؤكدة أن جيشها تصرف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات أسسها مرتكبو الإبادة الجماعية عام 1994.