هل تستطيع هاريس الخروج من "عباءة" بايدن؟

استبعد خبراء أميركيون أن تتمكن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس من الخروج من ظل جو بايدن في حال فوزها بالانتخابات المقبلة،، مشيرين إلى أن انتقادات عديدة تلاحقها بأنها لن تقدم رؤية جديدة، على الرغم من تأكيدها امتلاك أفكار جديدة.

ويرى محللون سياسيون أن هاريس تحتاج إلى أن تثبت قدرتها على تغيير السياسة الداخلية والخارجية، خصوصاً في قضايا مثل الهجرة وحقوق المرأة، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من الأميركيين يشعرون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما يزيد الضغوط على المرشحة الديمقراطية لتقديم حلول مبتكرة.

ويرى السياسي الأميركي وعضو التحالف الأميركي الشرق أوسطي، الدكتور أشلي أنصارا، أن "أجندة كامالا هاريس وجو بايدن واحدة، مؤكداً أنها ستسير على نهج الرئيس الحالي في السياسات الداخلية، خصوصاً في قضايا مثل الإجهاض والهجرة والاقتصاد".

وقال أنصارا لـ"إرم نيوز" إن "هاريس لم تُتح لها الفرصة للترويج لنفسها كمرشحة، حيث كانت جهود الحزب الديمقراطي منصبة على بايدن قبل انسحابه، مما جعل الفترة أمام هاريس ضيقة للتعبير عن أفكارها".

كما يشير إلى ضرورة أن "تتعامل هاريس مع الناخبين بواقعية وجدية، وأن تضع الحقائق على الطاولة بشأن السياسة الداخلية إذا أرادت الخروج من عباءة بايدن.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، يعتقد السياسي الأميركي أن "لا فرق كبيرا بين هاريس وبايدن، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الشرق الأوسط وملف الفلسطينيين، حيث يدعم الحزب الديمقراطي فكرة إنشاء دولتين".

ويقول رئيس مؤسسة "بيكسولوجي" للسلام والتنمية في نيويورك، سيد فودة، إنه مع" اقتراب الانتخابات الأميركية، تزداد تساؤلات الناخبين حول قدرة كامالا هاريس على تقديم رؤية جديدة مستقلة عن إدارة بايدن".

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وتشير تصريحات هاريس الأخيرة، بحسب فودة، إلى "وجود احتياج كبير لدى قطاعات واسعة من الأميركيين، خاصة الشباب والأقليات، للتغيير الجذري في السياسات الداخلية والخارجية".

ويرى فودة أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه هاريس هو إثبات قدرتها على تحقيق هذا التحول بعيداً عن سياسات بايدن، مع الحفاظ على توازن بين الاستمرارية والتجديد". كما أشار إلى أن عليها أن تقدم سياسات جريئة وملموسة في مجالات مثل الهجرة وحقوق المرأة والعدالة العرقية.

ورغم كونها نائبة بايدن، هناك فجوة واضحة في سياسات الإدارة الحالية، حيث تشير إحصائيات إلى أن 62% من الأميركيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ في مجالات عدة، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة، وفق رئيس مؤسسة "بيكسولوجي" للسلام والتنمية في نيويورك.

وأكد فودة أن من "التحديات الكبرى التي يجب على هاريس مواجهتها هو ملف الهجرة، خاصة في ظل السياسات التي اتبعتها إدارة بايدن، التي تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب الترحيلات الجماعية وسياسة البقاء في المكسيك، التي اعتمدت على احتجاز المهاجرين واللاجئين على الحدود".

وتشير البيانات إلى ترحيل أكثر من 320 ألف شخص من الولايات المتحدة في عام 2022 خلال حكم الديمقراطيين؛ ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية بشأن استمرار هذه السياسات في حال فوز هاريس.

وأردف أن "معظم السيدات وأصحاب البشرة السوداء سيدعمون هاريس، التي لطالما كانت مناصرة لحقوق المرأة والمساواة العرقية، وهي قضايا أساسية في النقاشات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الأرقام في عام 2023 تعكس واقعاً صعباً، حيث لا تزال الفجوة في الأجور قائمة بين الرجال والنساء بنسبة تصل إلى 18%، وترتفع هذه النسبة بشكل أكبر بين النساء من الأقليات العرقية".

وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن النساء من ذوات البشرة السوداء يواجهن معدلات عنف أعلى بنسبة 30% مقارنة بالنساء من ذوات البشرة البيضاء؛ ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق هاريس في معالجة هذه الفجوات، إذا أرادت أن تكون صوتاً حقيقياً للنساء والمهمشين بعد فوزها"، كما يؤكد رئيس مؤسسة "بيكسولوجي" للسلام والتنمية في نيويورك.