الصين وفرنسا تتعهدان بتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية

وأكد البيان المشترك، أن الصين وفرنسا عازمتان على التعاون لحل الأزمات المالية في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، مشددين على أهمية "دعم نظام تجارة متعدد الأطراف" يستند إلى القواعد على أن تكون منظمة التجارة العالمية أساسا لذاك النظام.