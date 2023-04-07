الصين وفرنسا تتعهدان بتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية
أعلنت الصين وفرنسا، اليوم الجمعة، التزامهما بتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق ما جاء في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال البيان، إن البلدين يدعمان جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعارضان الهجمات المسلحة على محطات الطاقة النووية.
وأكد البيان المشترك، أن الصين وفرنسا عازمتان على التعاون لحل الأزمات المالية في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، مشددين على أهمية "دعم نظام تجارة متعدد الأطراف" يستند إلى القواعد على أن تكون منظمة التجارة العالمية أساسا لذاك النظام.