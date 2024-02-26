أوكرانيا تعلن التأهب في 5 مناطق تحسبا لغارات روسية
أعلنت السلطات الأوكرانية، التأهب تحسبا لغارات جوية روسية في خمس مناطق في البلاد، شملت نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وبولتافا وكيروفوغراد، وفقًا للبيانات الواردة من الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وفي الساعة 12.36 بتوقيت موسكو (9.36 بتوقيت غرينتش)، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف. وفي وقت لاحق، أُعلن عن الإنذار في بولتافا وكيروفوغراد وخاركوف، وكذلك في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوروجي الخاضعتين لسيطرة كييف.
وفي الأثناء، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخين من طراز"ستورم شادو" Storm Shadow، و5 قذائف HIMARS MLRS"هيمارس" و 62 طائرة دون طيار.
وقالت "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين كروز من نوع "ستورم شادو"، بالإضافة إلى خمسة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز هيمارس بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 62 طائرة أوكرانية دون طيار، بما في ذلك في مناطق نوفوكراسنيانكا، وليسيتشانسك، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وكوباني، ومنطقة زابوروجي".
وفي المجموع، تم منذ بداية العملية الخاصة، إسقاط 574 طائرة عسكرية أوكرانية، و267 طائرة هليكوبتر، و13454 مركبة جوية دون طيار، و474 نظام صواريخ مضادة للطائرات، وتدمير15237 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1226 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و8167 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، وكذلك 19095 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع في ملخص لتقدم العملية الخاصة أن القوات الروسية حررت قرية لاستوشكينو في اتجاه أفديفسكي، اليوم الإثنين.
وتقول الوثيقة: "قامت وحدات من مجموعة القوات المركزية بتحرير قرية لاستوشكينو وواصلت تحسين الوضع على طول خط المواجهة".
وهزم الجيش الروسي تجمعات القوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة 144، والمشاة الآلية 59، والألوية الآلية 23 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكي ونيتايلوفو وأوتشيرتينو في دونيتسك.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد 6 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من فرق المشاة الآلية 53 و61 و59 الآلية وألوية الهجوم الثالثة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرني وبيرفومايسكي وبتروفسكي، بالإضافة إلى هجومين شنتهما وحدات من الفرقة الآلية الرابعة والعشرين. وألوية غايغر 71 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكي ونوفوباخموتوفكا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك اتخذت مواقع أكثر تحكما، وصدت 3 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 420 عسكريًّا.
"في اتجاه دونيتسك، احتلت وحدات مجموعة القوات "الجنوبية" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات اللواء الهجومي الميكانيكي الثامن والعشرين واللواء 92 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق بلدات كورديوموفكا وأندريفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي الأثناء، قال الكسندر بوروداي، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي والعلاقات مع أوكرانيا، إن الأرقام التي تمت الاستهانة بها بشكل كبير لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية، التي أعلنها فلاديمير زيلينسكي، هي محاولة لإخفاء إخفاقاته من أجل البقاء في السلطة.