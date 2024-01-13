خبراء روس لـ"إرم نيوز": التصعيد في البحر الأحمر يهدد بجر المنطقة إلى "مرحلة صعبة"
يرى خبراء روس مختصون في شؤون الشرق الأوسط أن التطورات الأخيرة في المنطقة، والمتمثلة بشن ضربات أمريكية بريطانية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن "خطيرة جدًّا، وقد تأخذها إلى مرحلة صعبة على الأصعدة كافة"، معتبرين أن واشنطن في هذا التصعيد تخدم مصالحها فقط بعيدًا عن مصالح الدول المجاورة لليمن، وأن الخاسر الأكبر هي دول المنطقة.
وحول تهديد الملاحة البحرية من قبل ميليشيا الحوثي وضرورة اتخاذ موقف دولي تجاه ما يجري، قال الخبير في الشؤون السياسية كيريل خلودنوف لـ"إرم نيوز": "بالطبع كانت الملاحة مهددة؛ ولذلك روسيا لم تعترض على قرار مجلس الأمن الخاص بحرية الملاحة والدعوة لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وهذا ما أشار إليه الكرملين اليوم أيضا، حين أعلن أن موسكو لطالما طلبت من الحوثيين الكفَّ عن استهداف السفن؛ لأن موسكو تعتبر تلك الممارسات خاطئة جدًّا".
وأضاف: "حاول الحوثيون بهذه الاستهدافات لفت الأنظار لهم، فاستهداف السفن لا يضر إسرائيل فقط، بل العديد من الدول، حتى التي تقف مع الحوثيين هي نفسها ستتأثر من هذا الاستهداف، خصوصًا أننا نتحدث عن أهم ممر مائي في العالم، تعتمد عليه العديد من الدول، وإغلاقه أو عسكرته سيخلق وضعاً اقتصاديًّا غير مرحب به في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم بالأساس".
وقال خلودنوف: "لم يقف أحد ضد موقف الحوثيين من قطاع غزة، ولا سيما أن لكل دولة أو جماعة موقفها والعالم منقسم فعليًّا، لكن التحرك على الأرض وتهديد مصالح جميع دول العالم لن تنظر له الكثير من الدول بأنه حق مشروع، وهذا أمر يتطلب من وجهة نظري أن يقوم الحوثيون أنفسهم بدراسته بشكل جيد لمصلحة بلادهم ولمصلحة المنطقة التي تقف على حافة صراع واسع النطاق".
تصرف غير مدروس
أما الخبير في شؤون الشرق الأوسط رومان زوبوفسكي، فيعلق على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع ميليشيا الحوثي بالقول: "بالتأكيد هذا تصرف غير مدروس كونه لن يحل الأزمة ولن يحمي الملاحة في البحر الأحمر، بل سيعقد الأمور أكثر، فعسكرة مثل تلك المنطقة البحرية المهمة جدًّا، لن تكون عواقبها إلا وخيمة، خاصة على دول المنطقة ومن ثم على دول العالم".
وفي تفاصيل ارتدادات الوضع على المنطقة، يرى زوبوفسكي أن أكبر التأثيرات ستكون "على الوضع الاقتصادي المحلي أي على صعيد دول المنطقة، ومن ثم على صعيد العالم ككل، فعلى سبيل المثال أعلنت قناة السويس أن واراداتها انخفظت 40% في الفترة الأخيرة، وبالتأكيد سيكون الوضع أسوأ بعد الهجوم الأمريكي البريطاني، وقد تصل نسب الخسارة لـ100%، وباقي الدول المطلة على البحر الأحمر أو القريبة منه ستتأثر بالتأكيد اقتصاديًّا، ناهيك عن أسعار النفط التي قفزت حتى اللحظة بنسبة 2%".
موقف موسكو واضح
ويتفق الباحث في الشؤون العسكرية الدولية نيكولاي ياكوشيف مع رأي زوبوفسكي، إذ يشير إلى أن "الخاسر الأكبر من هذا التصعيد هي دول المنطقة بالتأكيد، فجميع عواصم الدول العربية ومعها موسكو وعواصم أخرى في العالم، حذروا مراراً من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد توسع دائرة الصراع، وطالبوا بوقف الحرب حتى لا تتوسع، لكن تل أبيب أو واشنطن لم تستجيبا لهذه التحذيرات، وهذه النتيجة التي وصلنا إليها، وهي حرب أوسع في منطقة لا تلبث أن تهدأ حتى تشتعل من جديد".
وحول الموقف الروسي من التطورات، أشار ياكوشيف إلى أن "موقف موسكو واضح، فالضربات غير شرعية لأنها لم تحصل على تفويض أممي لشنها، حتى أنها لم تحصل على تفويض من دول المنطقة، حيث العديد من الدول رفضت أن تنضم إلى التحالف الذي أعلن عنه قبل فترة قصيرة لحماية الملاحة في البحر الأحمر".
وأضاف: "عمليا، روسيا ستتجه إلى مجلس الأمن، لكن لن يكون هناك نتيجة واضحة لهذا التحرك، وأعتقد أن موسكو وبعض الدول العربية قد يكثفون الجهود المشتركة لتهدئة الوضع أكثر".
وشدد ياكوشيف على أن ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا "يصب في مصلحة السياسة الأمريكية في المنطقة، فإذا كنا منصفين ولنعتبر أن التدخل هذا جاء لحماية الأمن في المنطقة، فماذا عن السنوات الماضية؟ حين كان هناك تهديدات أكبر في منطقة البحر الأحمر، وللدول المجاورة لليمن، ولم يحرك الغرب فعليًّا أي ساكن وترك الأمر لدول المنطقة للتصرف".
وتابع: "بالفعل، دول المنطقة وخاصة السعودية أخذت على عاتقها التصرف، ومنذ مدة بدأت تظهر بوادر إيجابية لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي، وما حصل اليوم قد يقوض كل الجهود لإخراج اليمن من أزمته.. وما قامت به واشنطن ولندن، يلخص ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع المنطقة، فالمفاهيم متغيرة دائما تجاه المنطقة العربية".
وأشار ياكوشيف إلى أن الهدف من كل هذا "هو إعادة التأكيد على أن لأمريكا وجودها في المنطقة، وأنها تشن حروبا لحماية حليفتها إسرائيل، وكل هذا سيؤثر على سير الانتخابات الأمريكية القادمة من وجهة نظري".
وحول ما ينتظر اليمن وسيناريوهات الحرب الواسعة، يرى ياكوشيف أن "أمريكا وبريطانيا ستكتفيان بالقصف الجوي، وفق قاعدة التحرك مقابل تحرك، وأي استهداف يشنه الحوثيون في البحر الأحمر سيتم الرد عليه بقصف جوي على بعض المواقع، وسيستمر هذا السيناريو لمدة حتى يتغير شيء على الأرض تحديدا في قطاع غزة".