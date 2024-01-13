خبراء روس لـ"إرم نيوز": التصعيد في البحر الأحمر يهدد بجر المنطقة إلى "مرحلة صعبة"

يرى خبراء روس مختصون في شؤون الشرق الأوسط أن التطورات الأخيرة في المنطقة، والمتمثلة بشن ضربات أمريكية بريطانية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن "خطيرة جدًّا، وقد تأخذها إلى مرحلة صعبة على الأصعدة كافة"، معتبرين أن واشنطن في هذا التصعيد تخدم مصالحها فقط بعيدًا عن مصالح الدول المجاورة لليمن، وأن الخاسر الأكبر هي دول المنطقة.

وحول تهديد الملاحة البحرية من قبل ميليشيا الحوثي وضرورة اتخاذ موقف دولي تجاه ما يجري، قال الخبير في الشؤون السياسية كيريل خلودنوف لـ"إرم نيوز": "بالطبع كانت الملاحة مهددة؛ ولذلك روسيا لم تعترض على قرار مجلس الأمن الخاص بحرية الملاحة والدعوة لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وهذا ما أشار إليه الكرملين اليوم أيضا، حين أعلن أن موسكو لطالما طلبت من الحوثيين الكفَّ عن استهداف السفن؛ لأن موسكو تعتبر تلك الممارسات خاطئة جدًّا".

وأضاف: "حاول الحوثيون بهذه الاستهدافات لفت الأنظار لهم، فاستهداف السفن لا يضر إسرائيل فقط، بل العديد من الدول، حتى التي تقف مع الحوثيين هي نفسها ستتأثر من هذا الاستهداف، خصوصًا أننا نتحدث عن أهم ممر مائي في العالم، تعتمد عليه العديد من الدول، وإغلاقه أو عسكرته سيخلق وضعاً اقتصاديًّا غير مرحب به في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم بالأساس".

وقال خلودنوف: "لم يقف أحد ضد موقف الحوثيين من قطاع غزة، ولا سيما أن لكل دولة أو جماعة موقفها والعالم منقسم فعليًّا، لكن التحرك على الأرض وتهديد مصالح جميع دول العالم لن تنظر له الكثير من الدول بأنه حق مشروع، وهذا أمر يتطلب من وجهة نظري أن يقوم الحوثيون أنفسهم بدراسته بشكل جيد لمصلحة بلادهم ولمصلحة المنطقة التي تقف على حافة صراع واسع النطاق".