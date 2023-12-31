عشية آخر أيام عام 2023.. توقّعات سياسية أثبتت فشلها
في عالم التنبؤات السياسية، تكون إمكانية الخطأ واردة دائما، لكن في عام 2023، انكشف عدد من التوقعات الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية.
وقد جمع موقع "بوليتيكو" تشكيلة متنوعة من التصريحات التي أثبتت عدم دقتها في توقع مسارات الأحداث السياسية خلال هذا العام، سواء أكانت هذه التوقعات نابعة من الثقة الزائدة، أم من التمني، أو حتى من الفهم السيئ للوضع السياسي الفعلي.
تكهنات لم تتحقق
ومن هذه التكهنات التي لم تتحقق، ما توقعه الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بنشوب حرب أهلية أمريكية، ونتيجة لذلك، ستصبح كاليفورنيا وتكساس "ولايتين مستقلتين"، كما ستشكّل تكساس والمكسيك دولة متحالفة. وأضاف أن إيلون ماسك سيفوز بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي ستُمنح بعد انتهاء الحرب الأهلية الجديدة للحزب الجمهوري.
وعلّق "بوليتيكو" أنه باستثناء حدوث كارثة حقيقية في الأيام القليلة المقبلة، لم يحدث أي من هذا في عام 2023، إذ لم تكن هناك حرب أهلية أمريكية، ولم يُنتخب إيلون ماسك رئيسًا، نظرًا لعدم وجود انتخابات رئاسية حتى عام 2024، ولكونه غير مؤهل للمنصب، لأنه ليس مواطنًا أمريكي الأصل.
ترامب يترشح ويتقدم
ومن التوقعات التي لم تتحقق أيضا تلك التي أكدها المذيع لاري كودلو، عندما قال إنه لن يتم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في مانهاتن، موضحًا أن القضية المرفوعة ضده كانت ضعيفة للغاية. وفي غضون ساعة من إعلان كودلو، ظهرت تقارير تفيد بأن هيئة محلّفين كبرى قد صوّتت بالفعل لإدانة الرئيس السابق.
ومن بين التوقعات التي لم تتحقق أيضا ظهور منافس قويّ لجو بايدن داخل الحزب الديمقراطي، إذ على الرغم من تذبذب شعبيته لم يظهر أي منافس كبير له في انتخابات الرئاسة. أما في الحزب الجمهوري، فقد ظهرت توقعات تفيد بأن ترامب لن يترشح للرئاسة بسبب مشكلاته القانونية. وعلى عكس هذا التوقّع، فإن ترامب لم يدخل السباق فحسب، بل يتقدّم بشكل مريح في استطلاعات الرأي المختلفة لحزبه وحتى ضد جو بايدن في استطلاعات الانتخابات العامة.
بوتين يكسر التوقعات
وعلى الصعيد العالمي، توقّعت بعض المصادر أن يترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصبه، حيًّا أو ميّتًا، طوعًا أو غير ذلك، قبل نهاية العام، إلا أنه بقي مسيطرًا بقوة على السلطة في روسيا.
نموّ قوي لا ركود
أما التوقعات المتعلقة بحدوث ركود اقتصادي في عام 2023، والتي كانت تبدو معقولة في وقت سابق، فقد أخطأت تماما، حسب "بوليتيكو"، إذ أظهرت المقاييس الاقتصادية نموًّا قويًّا واستقرارًا، على عكس الافتراضات السابقة.
كما شملت التوقّعات انخفاض تكاليف الإيجار والسكن خلال عام 2023. ورغم أن التضخم انخفض بشكل كبير، ورغم كثرة الأحاديث عن هبوط هادئ للاقتصاد، فإن تكاليف الإسكان لا تُظهر أي علامات على الانخفاض، بل الواقع أن استمرار ارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي.
باربي يتصدر الشباك
وفي مجال الترفيه، كانت هناك توقعات سابقة بفشل فيلم "باربي"، لكنه على العكس تمامًا، أصبح الأكثر ربحية في عام 2023، وحقق إيرادات تبلغ 636 مليون دولار في السوق الأمريكي و1.4 مليار دولار على مستوى العالم. كانت هناك أيضًا توقعات أخرى تفيد بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنه لم يتم حظره حتى الآن. أما إيلون ماسك، فقد ظهر اسمه أيضا في توقعات شرائه شركة ديزني، إلا أن ذلك لم يتحقق أيضًا.
وفي نهاية العام، تعثرت التوقعات المرتكزة على التكهنات والتحليلات في مواجهة التطورات الديناميكية وغير المتوقعة، وهو تذكير بأنه في نسيج السياسة المعقد، يكون اليقين بعيد المنال.
المصدر: موقع "بوليتيكو"