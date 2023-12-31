عشية آخر أيام عام 2023.. توقّعات سياسية أثبتت فشلها

في عالم التنبؤات السياسية، تكون إمكانية الخطأ واردة دائما، لكن في عام 2023، انكشف عدد من التوقعات الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية.

وقد جمع موقع "بوليتيكو" تشكيلة متنوعة من التصريحات التي أثبتت عدم دقتها في توقع مسارات الأحداث السياسية خلال هذا العام، سواء أكانت هذه التوقعات نابعة من الثقة الزائدة، أم من التمني، أو حتى من الفهم السيئ للوضع السياسي الفعلي.

تكهنات لم تتحقق

ومن هذه التكهنات التي لم تتحقق، ما توقعه الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بنشوب حرب أهلية أمريكية، ونتيجة لذلك، ستصبح كاليفورنيا وتكساس "ولايتين مستقلتين"، كما ستشكّل تكساس والمكسيك دولة متحالفة. وأضاف أن إيلون ماسك سيفوز بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي ستُمنح بعد انتهاء الحرب الأهلية الجديدة للحزب الجمهوري.

وعلّق "بوليتيكو" أنه باستثناء حدوث كارثة حقيقية في الأيام القليلة المقبلة، لم يحدث أي من هذا في عام 2023، إذ لم تكن هناك حرب أهلية أمريكية، ولم يُنتخب إيلون ماسك رئيسًا، نظرًا لعدم وجود انتخابات رئاسية حتى عام 2024، ولكونه غير مؤهل للمنصب، لأنه ليس مواطنًا أمريكي الأصل.