مقتل شخص وفقد آخرين في انفجار بجزيرة جيرزي البريطانية

أفادت الشرطة البريطانية اليوم السبت، بمقتل شخص وفقد آخرين في أعقاب انفجار في جزيرة جيرزي قبالة سواحل شمال فرنسا.

وقال روبن سميث، كبير ضباط الشرطة في جيرزي، في بيان مصور نشرته محطة (آي.تي.في) على الإنترنت "للأسف لدينا وفاة واحدة مؤكدة".

وأضاف أن مبنى من ثلاثة طوابق انهار تماما، وأن عملية بحث وإنقاذ بدأت للعثور على نحو 12 آخرين في عداد المفقودين. ووصف الحادث بأنه "خطير للغاية".

وأردف "يؤسفني أن أقول إن موقع الحادث مدمر للغاية".