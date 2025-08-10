باكستان.. إصابات في استهداف قطار بعبوة ناسفة (فيديو)

أفاد مسؤولون، اليوم الأحد، بإصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أدى إلى خروج 5 عربات من قطار "جعفر إكسبريس" المتجه إلى بيشاور عن مسارها، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

ويُعد هذا الانفجار الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت قطار جعفر إكسبريس، وفق ما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وقال مسؤول في هيئة السكك الحديدية الباكستانية إن الانفجار وقع على خط السكة الحديدية قرب محطة سبيزاند للقطارات، على بُعد نحو 25 كيلومترًا من كويتا، بعد وقت قصير من مغادرة القطار المدينة عند الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأنه في أعقاب الحادث أُغلقت خطوط السكك الحديدية، وطوّقت قوات الأمن المنطقة بأكملها، وبدأت تحقيقًا.

وأضافت أن إقليم بلوشستان له تاريخ طويل مع الهجمات الإرهابية التي غالبًا ما تستهدف السكك الحديدية والطرق.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية صنفت الحادث إرهابيًا، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.