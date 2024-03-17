حروب المستقبل.. مسيّرات في الجو وتحت الماء

يشهد العالم طبيعة متطورة للنزاعات، وخاصة مع الدور المتزايد الذي تلعبه الأنظمة الذاتية، التي تعمل دون تدخل بشري مباشر، مثل الطائرات المسيرة، التي غيرت مشهد القتال الحديث، بحسب تقرير لموقع "the hill"، الذي أكد أن الاهتمام يتجه في الوقت الراهن إلى التطبيقات المحتملة للأنظمة الذاتية تحت الماء.

وقال الموقع إن الولايات المتحدة تواجه ضرورة التكيف مع تلك الديناميكيات المتغيرة، وذلك في مواجهتها للتحدي العسكري المتزايد من الصين، وخاصة فيما يتعلق بطموحاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومخططاتها في تايوان.

وأشار إلى أنه من خلال استخلاص الدروس من الحرب الأوكرانية الروسية، حيث لعبت الأنظمة ذاتية التشغيل دورا مهما، تدرك الولايات المتحدة الحاجة إلى دمج التقنيات المستقلة في استراتيجياتها العسكرية، وخاصة في الحرب تحت سطح البحر.