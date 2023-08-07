أوكرانيا تشيد بمحادثات جدة والصين تعلن تمسكها "بالحياد"

وشاركت أكثر من 40 دولة، منها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في محادثات يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام، لكن بكين - حليفة روسيا– أعلنت أنها لا تزال على الحياد في الصراع.

وجاءت المحادثات بعدما روج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من عشرة مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة التي شنتها روسيا عليها في فبراير شباط 2022، حيث تشمل المبادئ انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا، وعودة كل الأراضي إلى سيطرة كييف.

في غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرجي لافروف، في محادثة هاتفية، أن الصين ستتمسك بموقف مستقل وحيادي بشأن أوكرانيا.

كما أكدت وزارة الخارجية الصينية، التي نقلت تصريحات وزيرها، أن بكين ستكون "صوتا موضوعيا وعقلانيا" في أي محفل دولي متعدد الأطراف و"ستشجع بقوة محادثات السلام".

ورأى محللون أن مشاركة الصين في محادثات جدة تشير إلى تحولات محتملة في نهج بكين، لكنها لا تشير إلى تحول في دعمها لموسكو.