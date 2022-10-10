روسيا: تشجيع أمريكا لطابع أوكرانيا العدواني يعقد الحل الدبلوماسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الإثنين، إن روسيا منفتحة على الدبلوماسية، لكن تشجيع واشنطن للطابع العدواني لأوكرانيا يعقد الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

وكتبت زاخاروفا على موقع الوزارة عبر الإنترنت: "نكرر مرة أخرى، للجانب الأمريكي بوجه خاص، المهام التي نحددها في أوكرانيا سيتم إنجازها، روسيا منفتحة على الدبلوماسية والشروط معروفة جيدا.

وأضافت: "كلما طال أمد تشجيع واشنطن لطابع كييف العدواني، وتشجيع الأعمال الإرهابية للمخربين الأوكرانيين بدلا من منعها، كان البحث عن حلول دبلوماسية أكثر صعوبة".

وصرحت المتحدثة بأن "أساليب جهاز الأمن الأوكراني تشبه أساليب عصابات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، لا عجب! الأسباب الجذرية لظهور هذه الجماعات هي نفسها، العالم كله يعرف أن وحوش ما يسمى بثورة الميدان في كييف تغذوا على فطائر فيكتوريا نولاند الدموية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كييف إدراج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وعدد من السياسيين والعسكريين الروس على قائمة "المطلوبين".