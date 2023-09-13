بريطانيا تحظر استخدام الكاميرات الصينية في المواقع الحكومية

وافق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية، وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.

يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف، مطلع الأسبوع، عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني، في مارس/آذار؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.