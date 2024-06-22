بعد جولة بوتين.. واشنطن تدفع بحاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى البحر المتوسط

ووفق التقرير تم نشر "أيزنهاور" في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة.

ونفى مسؤول أمريكي بحسب موقع المعهد أن يكون لانتقال "أيزنهاور" علاقة بالتصعيد بين إسرائيل ومليشيا حزب الله اللبناني.

جدير ذكره أن آخر مرة تم فيها نشر حاملة طائرات من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط إلى عام 2021 وذلك عندما أخلت الولايات المتحدة القوات من أفغانستان، وحينها انتقلت "يو إس إس رونالد ريغان" (CVN-76) المتمركزة في اليابان إلى بحر العرب الشمالي لتوفير الغطاء الجوي لانسحاب القوات الأمريكية.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن أعلنت، مساء اليوم السبت، عن استهدافها لحاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور"، في البحر الأحمر، في تطور لافت على مستوى هجماتها العسكرية للسفن والبواخر.

وذكر متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، أن القوة الصاروخية التابعة لهم، نفذت هجوماً بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية شمال البحر الأحمر، لافتاً إلى أنها قد حققت أهدافها بنجاح.