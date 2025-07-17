مسؤولون أمريكيون: ترامب رفض خطة لشن "هجوم شامل" على إيران

كشفت شبكة "إن.بي.سي نيوز" اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييما أمريكيا جديدا خلص إلى أن الضربات الأمريكية في يونيو/ حزيران، دمرت موقعا واحدا فقط من بين ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولا على البرنامج النووي الإيراني، والتي كانت ستستمر لعدة أسابيع، وفق ما نقلت رويترز" عن الشبكة الأمريكية.

وفي 30 يونيو الماضي، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جون راتكليف، أكد لمشرعين أمريكيين "متشككين" من أن الضربات العسكرية دمرت منشأة تحويل المعادن الوحيدة في إيران، وأن البرنامج النووي لطهران "تراجع لسنوات".

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ووفق الوكالة الإخبارية الأمريكية، فقد ذكر مسؤول أمريكي أن مدير الـ "سي آي إيه"، أكد للمشرّعين أن الضربة على منشأة تحويل المعادن الوحيدة في إيران، وجّهت "انتكاسة هائلة" للبرنامج النووي لطهران.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، حينها إن راتكليف أوضح أهمية الضربات على منشأة تحويل المعادن خلال جلسة استماع سرية للمشرعين الأمريكيين.