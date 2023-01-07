بعد حكم بسجنهم 20 عاما.. زعيم مالي يصدر عفوا عن جنود من ساحل العاج

قال بيان للرئاسة في مالي يوم الجمعة إن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من ساحل العاج تم اعتقالهم في يوليو/ تموز واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي.

وأثار اعتقال الجنود نزاعا دبلوماسيا بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.

وتم اعتقال هؤلاء الجنود في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو/ تموز ولكن السلطات أفرجت عن ثلاثة منهم فيما بعد.