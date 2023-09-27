ألمانيا تطالب أذربيجان بالسماح بدخول مراقبين إلى "قرة باغ"

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء، أذربيجان بالسماح لمراقبين دوليين بدخول منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية.

وأطلقت أذربيجان مؤخرًا عملية عسكرية للسيطرة على منطقة قرة باغ؛ ما أدى إلى فرار آلاف الأرمن من ديارهم.

وأعلنت بيربوك: 'قررت زيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير مرة أخرى وزيادة التمويل الإضافي لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مليونين إلى خمسة ملايين يورو'.

وبلغ عدد اللاجئين من ناجورنو قرة باغ الذين استقبلتهم تخطى 28 ألفًا.

الموقف الأمريكي من الأعمال العدائية

وفيما يتعلق بالوضع، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أذربيجان إلى احترام التزامها بحماية المدنيين في منطقة ناجورنو قرة باغ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن 'شدد على الضرورة الملحة لوضع حد للأعمال العدائية وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقل للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى منطقة ناجورنو قرة باغ'."