"البحرية البريطانية": مركبان يقتربان من سفينة تجارية جنوب ميناء يمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقريرا عن اقتراب مركبين صغيرين من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا اليمني.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم رؤية أسلحة وتم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخير.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت أمس الأول السبت، أنها تلقت تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية، قبل أن تغادر الزوارق المنطقة.