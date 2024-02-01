الاتحاد الأوروبي يقرر دعم أوكرانيا بـ54 مليار دولار

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، عبر منصة إكس، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 54 مليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس دول الاتحاد الأوروبي -وعددها 27- أن ذلك "يضمن تمويلًا ثابتًا وطويلَ الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا".

وكشفت مسودة اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد اليوم، أن الموضوع الرئيس في القمة هو السعي إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات المالية على مدى 4 سنوات من الآن، وقد عرقلت المجر هذا الاتفاق في قمة سابقة عُقدت في ديسمبر.

وأفادت المسودة التي نُشرت، أول أمس الثلاثاء، بأن "المجلس الأوروبي يؤكد ،أيضًا، الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ".

وتدور خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول مستقبل دور الصندوق في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واقترحت ألمانيا أن ينصب التركيز الآن على تقديم مساعدات ثنائية من الدول أعضاء التكتل بشكل فردي.

وأُدرجت فكرة التعهد بضخ خمسة مليارات يورو في المسودة بين قوسين مربعين؛ ما يعني أنها لا تزال قيد النقاش.