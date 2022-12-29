بيلاروسيا تعلن سقوط صاروخ أوكراني داخل أراضيها
سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الخميس، حسبما أعلنت سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة حليفة روسيا والتي تؤيّد هجومها ضدّ أوكرانيا.
وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من 10 أشهر، بينما تمثّل بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من الأراضي الأوكرانية، سقط في الصباح على الأراضي البيلاروسية.
وأضاف البيان "تمّ إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور"، مضيفا أن وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب.
وأشار إلى أنه تجري دراسة "مسارين رئيسيين": إمّا أنّ الصاروخ انحرف عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في بيلاروسيا، أو جرى إسقاطه من قبل الدفاع الجوي لبيلاروسيا.
وفي السياق، بثّ حساب على "تليغرام" قريب من السلطات صوراً لشظايا صاروخ في أحد الحقول، وهو ما أعادت نشره وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا".
وأشارت السلطات إلى أنها لا تملك معلومات بشأن أي إصابات أو أضرار محتملة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أثار سقوط صاروخ على قرية بولندية ما أسفر عن قتيلين، مخاوف من انجرار حلف شمال الأطلسي إلى الصراع في أوكرانيا - ما سيسبّب تصعيدا كبيرا - لأنّ بولندا محمية من خلال التزام بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
في ذلك الحين، اتهمت أوكرانيا روسيا، ولكن وفقا للغرب وروسيا فقد أُطلق الصاروخ على الأرجح من نظام دفاع جوي أوكراني انحرف عن مساره.