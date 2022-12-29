بيلاروسيا تعلن سقوط صاروخ أوكراني داخل أراضيها

سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الخميس، حسبما أعلنت سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة حليفة روسيا والتي تؤيّد هجومها ضدّ أوكرانيا.

وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من 10 أشهر، بينما تمثّل بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من الأراضي الأوكرانية، سقط في الصباح على الأراضي البيلاروسية.