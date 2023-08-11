تقرير: اتهامات لـ"قراصنة روس" باستهداف عشرات الديبلوماسيين في أوكرانيا

قالت صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية، اليوم الجمعة، إن "قراصنة مرتبطين بوكالة مخابرات روسية" استهدفوا عشرات الدبلوماسيين في 22 سفارة أجنبية في العاصمة الأوكرانية كييف، من خلال البريد الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة استخدموا إعلانًا لبيع السيارات للسفارة كجزء من عملية "التصيد الاحتيالي"؛ لاستهداف دبلوماسيين إيرلنديين في كييف.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للحكومة الإلكترونية الأيرلندية أوسيان سميث، قوله: "إن البعثة الدبلوماسية اللإيرلندية في كييف كانت واحدة من 22 سفارة أجنبية استهدفت في وقت سابق من هذا الصيف من قبل مجموعة من المتسللين المعروفين باسم "كوزي بير"، والمرتبطين بجهاز المخابرات الخارجية الروسي".

وأشار إلى أن بلاده قدمت دعمًا للأمن السيبراني في أوكرانيا العام الماضي بقيمة مليون يورو، مبينًا أن محاولة القراصنة الروس لم تكن ناجحة، وأن أنظمة البعثة الدبلوماسية الإيرلندية لم يتم اختراقها.

وبينت الصحيفة أن العملاء الروس تمكنوا من التسلل إلى إعلان لبيع سيارة يمتلكها دبلوماسي بولندي، بعد أن قام الأخير بإرسال الإعلان لزملائه في سفارات دول أخرى باستخدام البريد الإلكتروني.

وأوضحت أن القراصنة الروس تمكنوا من الوصول بشكل غير قانوني إلى خادم البريد الإلكتروني المستخدم وأعادوا توجيه الإعلان، بحيث يمكن استخدامه لهجومهم الإلكتروني من خلال تنشيط البرامج الضارة، التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية، ما منحهم القدرة على الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لدى عدد غير معروف من البعثات الدبلوماسية.

وكشف باحثون في شبكة "بالو ألتو" للأمن السيبراني أن نطاق الهجوم كان "مذهلاً" وأن الأدوات والبرامج وطريقة العمل المستخدمة في عملية القرصنة دلت على أن القراصنة مرتبطون بروسيا.

المصدر: صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية