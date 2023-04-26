أردوغان يصاب بوعكة صحية مفاجئة خلال بث مباشر

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوعكة صحية مفاجئة، خلال إجرائه لقاء تلفزيونياً مباشراً، الثلاثاء.

وبدا على الرئيس التركي الوهن والتعب خلال حديثه مع مضيفه، قبل أن تزول عنه الكاميرا ويتم قطع البث.

وبعد غياب استمر لفترة طويلة، عاد أردوغان للظهور على الحلقة بعد استعادة عافيته وقدرته على إكمال الحوار.

وقال: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وقال أبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية تعليقاً على ما حدث إن "صحة الرئيس التركي على مايرام".