هل تتحول بريطانيا إلى عاصمة أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين؟
حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان، من الوعود الانتخابية لحزب العمال في مواجهة قوارب الهجرة، معربةً عن خشيتها من أن تكون بلادها عاصمة للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.
وقالت السياسية البريطانية، في مقال بصحيفة "ذا تليغراف"، إن "من بين كل الجوائز الخادعة التي يتضمنها البيان الانتخابي لحزب العمال، هناك كذبة واحدة كبيرة، إنها أكبر أكذوبة في السياسة البريطانية في الوقت الحالي".
وتابعت: "إذا شعر أنصار المحافظين بخيبة الأمل اليوم، فسوف يتعرضون للخيانة بسرعة كبيرة عندما تمارس حكومة حزب العمال الجديدة هذه الخدعة؛ فقد وعد زعيم حزب العمال السيد كير ستارمر بإيقاف القوارب من خلال "تحطيم" العصابات الإجرامية. لا تصدقوا هذه الخدعة".
وأردفت برافرمان: "بما أنني عملت كمدعي عام ووزيرة للداخلية، فقد رأيت عن كثب مدى تعقيد هذا الأمر. وباعتباري كنت محامية، قبل أن أصبح عضوًا في البرلمان، كنت أدافع عن وزير الداخلية آنذاك في المحكمة في قضايا اللجوء والهجرة. لقد دفعتني هذه التجربة إلى الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لوقف القوارب هي ترك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكدت أن "هذه هي الطريقة التي نقيّد بها بشكل قانوني حقوق المهاجرين غير الشرعيين في طلب اللجوء، وننقلهم إلى رواندا، حيث يمكن إعادة توطينهم بطريقة آمنة وإنسانية".
وتابعت أن "ردع الناس عن القدوم إلى المملكة المتحدة هو الطريقة التي نحطم بها نموذج عصابات تهريب البشر. ولهذا السبب فإن مفهوم مخطط مشروع رواندا هو المفهوم الصحيح. لكن السيد كير لم يقترب من الحل الذي عرضته أعلاه".
وكشفت الوزيرة السابقة أن "طريقة كير المقترحة لوقف الوافدين غير الشرعيين تتلخص في إلغاء مخطط رواندا، وإنشاء وحدة شرطة جديدة عبر الحدود، للحصول على معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي من الشركاء في أوروبا، وإنهاء تراكم طلبات اللجوء، ومساعدة البلدان الفقيرة على منع الأشخاص من مغادرة بلدانها في المقام الأول".
وقالت: "هذه لعبة خطيرة. وعلى من يريد إيقاف القوارب أن يعلم أن حزب العمال لن يحل هذه المشكلة. إن الحلول التي يقترحها الحزب غير فعالة وسطحية وتظهر عدم رغبة عميقة في التعامل مع المشكلة".
وتابعت: "لا يقدم السيد كير سوى القليل أو لا شيء عندما يتعلق الأمر بمعالجة دوامة المطالبات والاستئنافات القانونية التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين لإطالة أمد إقامتهم في المملكة المتحدة. ليس لديه ما يقوله تقريبًا عن عدد المحامين الناشطين الذين يساعدون ويحرّضون المهاجرين غير الشرعيين للتلاعب بالنظام".
وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان، أنه "لا يوجد في أي مكان تفكير قوي بشأن التعقيدات التي يتسم بها نظام اللجوء لدينا، أو كيفية التعامل مع مئات الملايين من الأشخاص الذين يتنقّلون من الجنوب النامي إلى الغرب".
وأردفت السياسية البريطانية برافرمان: "هذا هو الترقيع والتغيير والتبديل والخيال، في أحسن الأحوال. أو بالأحرى، فهو عبارة عن تشدق كلامي لملايين البريطانيين الذين يشعرون بالغضب الشديد إزاء رؤية الآلاف من الأشخاص وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى بلادنا، لذلك لا تخدع نفسك. إذا كنت غاضبًا من المحافظين، فأنا أتفهم ذلك. لكن لا تصوّتوا لحزب العمال وأنتم تتوقعون توقف القوارب".