هل تتحول بريطانيا إلى عاصمة أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين؟

حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان، من الوعود الانتخابية لحزب العمال في مواجهة قوارب الهجرة، معربةً عن خشيتها من أن تكون بلادها عاصمة للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا.

وقالت السياسية البريطانية، في مقال بصحيفة "ذا تليغراف"، إن "من بين كل الجوائز الخادعة التي يتضمنها البيان الانتخابي لحزب العمال، هناك كذبة واحدة كبيرة، إنها أكبر أكذوبة في السياسة البريطانية في الوقت الحالي".

وتابعت: "إذا شعر أنصار المحافظين بخيبة الأمل اليوم، فسوف يتعرضون للخيانة بسرعة كبيرة عندما تمارس حكومة حزب العمال الجديدة هذه الخدعة؛ فقد وعد زعيم حزب العمال السيد كير ستارمر بإيقاف القوارب من خلال "تحطيم" العصابات الإجرامية. لا تصدقوا هذه الخدعة".