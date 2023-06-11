وزيرة تايوانية تجري زيارة نادرة لبريطانيا

تعتزم وزيرة تايوانية إجراء زيارة نادرة إلى بريطانيا هذا الأسبوع، ستزور خلالها إدارات حكومية وتجتمع مع شركات متخصصة بتطوير الأقمار الصناعية المحلقة بمدار منخفض حول الأرض.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية، إن الوزيرة أودري تانغ، تعتزم حضور أسبوع لندن للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن الوزيرة من أبرز الوزراء التايوانيين لإجادتها اللغة الإنجليزية واستخدامها المكثف لتويتر.

وتمثل الزيارة أهمية بالغة، إذ ليست هناك علاقات رسمية بين البلدين، إلا أن بريطانيا تعتبر شريكا ديمقراطيا، يبدي قلقه من النفوذ الصيني، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية الصينية المتنامية قرب الجزيرة التايوانية.

وتأتي أهمية الزيارة، في الوقت الذي تدرس فيه تايوان حلولا تقنية للحفاظ على خطوط الاتصالات في حال شنت بكين هجمات ضدها لقطع اتصالها مع العالم.