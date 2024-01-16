روسيا ترفض دعوة "دافوس" لإنشاء أسطول يرافق السفن في البحر الأسود

قال أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، في أول رد فعل روسي على مقترح منتدى دافوس بإنشاء قوة بحرية محايدة، إن أي أسطول عسكري لا ينتمي إلى دول البحر الأسود لا يمكنه المرور عبر مضيق البوسفور وفقًا لاتفاقية استخدامه، مذكّرا بأن تركيا التزمت دائمًا بهذا الاتفاق بصرامة.

ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، إلى إنشاء قوة بحرية محايدة لحماية السفن في البحر الأسود.

وذكر تقرير جديد صادر عن المنتدى العالمي، أنه يجب على الدول المحايدة إنشاء قوة عمل بحرية في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية المصدرة للحبوب والأسمدة من المنطقة.

وجاء في التقرير"في الوقت الحالي، يجب التخفيف من المخاطر التي تهدد نقل الحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود من خلال إنشاء قوة عمل بحرية من الدول المحايدة، يمكنها مرافقة السفن العابرة عبر البحر الأسود للمساعدة في ضمان الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية".