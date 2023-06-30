تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

طلبت إسرائيل من السلطات المغربية تسليمها مواطناً إسرائيلياً من "عرب إسرائيل" يشتبه بقيامه بتفجير منشأة عام 2021 وفراره من البلاد إلى المغرب، وأنه موقوف لدى الأمن المغربي، ويعد هذا الطلب الأول من نوعه منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المواطن "مشتبه بوجود علاقة له بتفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بمدينة الناصرة، ويدعى نسيم خليبات، وقد فرّ من إسرائيل في أذار/مارس من العام الماضي، واعتقل في الرباط.