المبعوثة الروسية تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء مع أوكرانيا
أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، أن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة حول احتمال التوصل إلى اتفاق "أُسيء فهمها".
وأكدت "موسكالكوفا" بعد محادثات مع نظيرها الأوكراني، أن "شخصًا ما أساء فهم أمر ما". وأضافت: "نتحدث عن نتائج عملنا السابق، عمليات تبادل (السجناء) سبق أن حصلت"، بحسب تعبيرها.
وأجرى وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، محادثات، الثلاثاء، في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر.