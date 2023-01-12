المبعوثة الروسية تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء مع أوكرانيا

وأجرى وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، محادثات، الثلاثاء، في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر.