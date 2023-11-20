أوستن يصل إلى كييف لتأكيد استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة "إكس" (تويتر) سابقًا، إنه وصل إلى كييف اليوم الاثنين في زيارة.

وأضاف "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل".

يأتي ذلك بعد أحاديث عن تراجع دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، لصالح إسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة.