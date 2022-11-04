"فاغنر" الروسية تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ

افتتحت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أول مقر لها في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الجمعة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأعلن يفغيني بريغوجين، الذي أكد أخيرا أنه أسس هذه المجموعة السرية للغاية ونشرها في دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوكرانيا، افتتاح المكتب في يوم الوحدة الوطنية، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لشركته كونكورد.

وافتتح المبنى المؤلف من طوابق عدة بواجهة زجاجية وعليه لافتة بيضاء كبيرة مكتوب عليها "فاغنر"، الجمعة.

وكان أفراد يرتدون أزياء مموهة يتجوّلون في الممرات الرمادية للمبنى، في قاعة عرض تضم مسيّرات.

وقال بريغوجين في بيانه: "مهمة مركز فاغنر هي توفير بيئة مريحة لتوليد أفكار جديدة بغية تحسين القدرة الدفاعية لروسيا".