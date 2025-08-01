رسوم ترامب الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ اليوم

أعلن مسؤول أمريكي كبير أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الخميس على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 آب/أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.

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وبحسب "فرانس برس"، قال المسؤول للصحافيين إنّ هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأمريكية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم.

وكان الرئيس الأمريكي وقّع، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول.

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كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع، الخميس، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس/ آب.