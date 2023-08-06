ميدفيديف: لا حاجة للمفاوضات مع أوكرانيا حاليًا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن المفاوضات مع أوكرانيا ليست ضرورية ولا حاجة لها حاليًا، مشددًا على ضرورة "ركوع أوكرانيا".

وكتب "ميدفيديف" عبر قناته على تليغرام: "أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح إذا تم استيفاء شروط رئيسة، منها ضرورة مشاركة طرفي الصراع، ولكن هذا لم يتم".

من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إن روسيا لديها قدرات عسكرية وفنية تمكّنها من القضاء على التهديدات الأمنية في البحر الأسود، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وجاءت تصريحات ريابكوف، الذي يحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تفاقم التوترات، بعد أيام من هجوم أوكراني بزوارق مسيرة على سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي وناقلة روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.