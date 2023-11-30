روسيا تخسر مقعدها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية‎

وعلق زيلينسكي عبر منصة "إكس" قائلا إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية ذات سمعة طيبة للغاية ولا مكان للإرهابيين فيها"، معتبرا أن "استبعاد روسيا من مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة منطقية لعدوانها على بلاده"، منوها إلى أن "دورها في الشؤون الدولية لا يزال يتضاءل وعزلتها مستمرة في التفاقم".

إلى ذلك، دخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في 1997.