روسيا تخسر مقعدها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
فشلت روسيا في إعادة انتخابها لعضوية هيئة صنع القرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء، فيما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"عزلة" موسكو على الساحة الدولية.
وتنافست 4 دول من أوروبا الشرقية على 3 مقاعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي روسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.
وحصلت روسيا على أقل عدد من الأصوات، ما يعني عدم نيلها مقعدا لأول مرة في تاريخ المنظمة.
وعلق زيلينسكي عبر منصة "إكس" قائلا إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية ذات سمعة طيبة للغاية ولا مكان للإرهابيين فيها"، معتبرا أن "استبعاد روسيا من مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة منطقية لعدوانها على بلاده"، منوها إلى أن "دورها في الشؤون الدولية لا يزال يتضاءل وعزلتها مستمرة في التفاقم".
إلى ذلك، دخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في 1997.