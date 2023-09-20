أرمينيا وأذربيجان.. عقود من الكراهية
أُعلن وقف لإطلاق النار، اليوم الأربعاء، بعد هجوم خاطف شنته باكو في هذا الجيب الانفصالي، ناغورني قرة باغ.
وفيما يأتي، لمحة عن الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في القوقاز اللتين خاضتا حربين من أجل هذه المنطقة الجبلية الصغيرة التي يسكنها الأرمن بشكل رئيس لكن يعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان.
وتعد منطقة ناغورني قرة باغ سبب العلاقات المضطربة بين يريفان وباكو. وأعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي ألحقته السلطات السوفيتية بأذربيجان في العام 1921، استقلاله من جانب واحد، في العام 1991، بدعم من أرمينيا. بعد ذلك، نشبت حرب العام 1988 استمرت حتى العام 1994، وخلّفت 30 ألف قتيل، ومئات الآلاف من اللاجئين.
وسمحت الهزيمة التي مُنيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة. وفي خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال 6 أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في ناغورني قرة باغ ومحيطها.
ونشرت موسكو التي أدت دور الوسيط للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، قوات تدخّل في المنطقة لحفظ السلام. لكن هؤلاء الجنود الروس البالغ عددهم ألفين لم يتمكنوا من منع وقوع اشتباكات ولا الحصار الذي فرضته باكو لأشهر، وقالت يريفان إن هدفه "التطهير الإتني".
وعرفت أرمينيا، البلد المسيحي منذ القرن الرابع، تاريخًا مضطربًا منذ استقلالها، في العام 1991. فقد شهدت هذه الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت، بالإضافة إلى انتخابات متنازع عليها بشدّة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها.
وفي ربيع العام 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة، ونفذ هذا الأخير إصلاحات أُشيد بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد، ورغم هزيمته في القتال الذي دار في العام 2020، تمكّن من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في حزيران/يونيو 2021.
من جهتها، تخضع أذربيجان، الدولة الشيعية الواقعة على شواطئ بحر قزوين، لسيطرة عائلة واحدة منذ العام 1993. فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتية، البلاد بقبضة من حديد حتى تشرين الأول/أكتوبر العام 2003، ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام قبل أسابيع قليلة من وفاته.
وإلهام علييف، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة، وفي العام 2017، عيّن زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس أذربيجان.
من جهتها، جعلت تركيا التي لديها طموحات جيوإستراتيجية في منطقة القوقاز السوفيتية السابقة وآسيا الوسطى، من أذربيجان، الدولة الناطقة باللغة التركية والغنية بالنفط، حليفها الرئيس في المنطقة، وهي صداقة عزّزتها الكراهية المشتركة تجاه أرمينيا.
كذلك، تدعم أنقرة باكو في رغبتها في السيطرة على ناغورني قرة باغ، ولدى الأرمن عداء قديم تجاه تركيا بسبب الإبادة الجماعية التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وراح ضحيتها حوالي 1,5 مليون أرمني، وترفض تركيا مصطلح الإبادة الجماعية، متحدّثة عن مذابح متبادلة.
أما روسيا القوة الإقليمية الرئيسة، فتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنّها تبيع الأسلحة للبلدين، وانضمّت يريفان إلى التحالفات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، التي تسيطر عليها موسكو، ومن أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتحتاج أرمينيا إلى دعم روسي، فيما تزيد عدوّتها التي تعدّ أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري. لكن هذا العام، وبسبب استيائه من عدم اكتراث روسيا أو عجزها عن التصرف في ناغورني قرة باغ، ابتعد باشينيان عن موسكو وذهب إلى حد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر.
وخلال السنوات الأخيرة، سعت أذربيجان بفضل ثروتها النفطية إلى تقديم نفسها للعالم، وللغرب خصوصًا، بصورة بعيدة عن سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية، واستثمرت بشكل خاص في الرعاية، خاصة في مجال كرة القدم. ومنذ 2016، تحوّلت أذربيجان أيضًا إلى موقع لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد، في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تحوّلت أذربيجان إلى مورّد نفط بديل عن روسيا في أوروبا.
في المقابل، يتميّز الأرمن المغتربون بعددهم الكبير وتأثيرهم في العالم، لا سيما أنهم يُعدّون ورثة للاجئين من القمع العثماني. ومن المشاهير الذين لديهم أصول أرمنية: نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان، والمغنّي شارل أزنافور والمغنية، والممثلة شير، وبطل العالم في كرة القدم يوري دجوركاييف.