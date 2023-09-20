أرمينيا وأذربيجان.. عقود من الكراهية

أُعلن وقف لإطلاق النار، اليوم الأربعاء، بعد هجوم خاطف شنته باكو في هذا الجيب الانفصالي، ناغورني قرة باغ.

وفيما يأتي، لمحة عن الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في القوقاز اللتين خاضتا حربين من أجل هذه المنطقة الجبلية الصغيرة التي يسكنها الأرمن بشكل رئيس لكن يعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان.

وتعد منطقة ناغورني قرة باغ سبب العلاقات المضطربة بين يريفان وباكو. وأعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي ألحقته السلطات السوفيتية بأذربيجان في العام 1921، استقلاله من جانب واحد، في العام 1991، بدعم من أرمينيا. بعد ذلك، نشبت حرب العام 1988 استمرت حتى العام 1994، وخلّفت 30 ألف قتيل، ومئات الآلاف من اللاجئين.

وسمحت الهزيمة التي مُنيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة. وفي خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال 6 أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في ناغورني قرة باغ ومحيطها.