بن غفير يقرر التنازل عن بعض "صلاحياته الخاصة" بحكومة نتنياهو

أكد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، والذي من المقرر أن يكون وزيراً للأمن القومي، أنه قرر التنازل عن بعض صلاحياته الخاصة المتعلقة بجهاز الشرطة الإسرائيلية في حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.



وقال بن غفير، مساء السبت، إنه "سيتخلى عن وضع سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بالشرطة الإسرائيلية"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وأوضح بن غفير، أنه "في المقابل لن يتنازل عن وضع السياسة الخاصة بالتحقيقات في الشرطة الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن قراره يأتي في ضوء الانتقادات الموجهة إليه بأنه سيتصرف وفق أجنداته السياسية بمنصبه المقبل.



ومن المفترض أن يحصل بن غفير على صلاحيات خاصة بمنصب وزير الأمن القومي بحكومة نتنياهو، وذلك وفق الاتفاق الائتلافي الموقع مع حزب "الليكود"، والتي ستكون بموجب مشروع قانون تسعى كتلة اليمين لتمريره بالكنيست.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن "قرار بن غفير يمثل حلاً وسطاً ويخفف من حدة الانتقادات الموجهة له ولليمين الإسرائيلي؛ إلا أنه لن يحظى بقبول جميع الأطراف السياسية".



وحسب الصحيفة، فإن "ذلك يأتي على إثر مقترحات قُدمت للجنة الكنيست التي يترأسها أوفير كاتس، والتي ناقشت إجراء سلسلة من التعديلات القانونية على مشروع قانون تعديل مرسوم الشرطة، والذي سيمنح صلاحيات المفوض لوزير الأمن القومي بحكومة نتنياهو".