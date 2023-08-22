إندونيسيا تبرم صفقة مع "بوينغ" لشراء 24 مقاتلة "إف 15‎"

أبرمت إندونيسيا اتفاقًا مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات تشتري بموجبه 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف 15" لتحديث أسطولها العسكري، وفق ما أعلن وزير الدفاع الإندونيسي، الثلاثاء.

وأعلن الوزير برابو سوبيانتو على إنستغرام توقيع "مذكرة تفاهم لشراء 24 طائرة من طراز F-15EX".

من جهتها قالت بوينغ في بيان، إنّ الصفقة "ستمنح إندونيسيا القدرة على الهيمنة على الأجواء".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سافر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنفسه إلى جاكرتا للتفاوض على الصفقة.

وأكّد أوستن حينذاك، أنّ الاتفاق من شأنه أن يعزّز التعاون مع القوات المسلحة الأمريكية وسيشكل إضافة مهمة للأسطول الإندونيسي المؤلف من طائرات إف-16.