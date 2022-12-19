فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم

فُقد 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسب ما أعلنته السلطات.

وكانت السفينة "سوخوتاي" التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بُعد 37 كيلومترا عن رصيف بانغ سابان في براشواب خيري خان (جنوبا)، عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة مائلة إلى جانبها.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال بوغكرونغ موترادبالين: "ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا"، مضيفا أن السفينة غرقت بعيد منتصف ليل الأحد/ الاثنين.

وأوضح أن "أنظمة التشغيل الخاصة بالسفينة توقفت عن العمل، ما تسبب بفقدانها السيطرة".