واشنطن تفرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة، تصعيدًا للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك"، الذي اشتراه "بوتانين" هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.