واشنطن تفرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس
أعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، حسبما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الخميس.
تطال العقوبات الأمريكية الجديدة مصرف "روسبنك"،الذي يملكه فلاديمير بوتانين
وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة، تصعيدًا للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك"، الذي اشتراه "بوتانين" هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.
ونقل بيان وزارة الخزانة الأمريكية عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله: "نواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية".