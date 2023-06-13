تركيا تستضيف مباحثات بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"
أعلنت الدائرة الإعلامية بالرئاسة التركية، أن الجولة الرابعة من مباحثات تضم وفودا من تركيا وفنلندا والسويد وحلف الناتو، ستُعقد يوم غدٍ الأربعاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة؛ لبحث انضمام السويد للحلف.
وجاء في تقرير لصحيفة "يني شفق"، أن المباحثات "ستكون باستضافة كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاكف تشغاتاي كيليتش".
وسيحضر الاجتماع مدير مكتب الأمين العام لحلف "الناتو" ستيان جنسين، والسفير جان كنسوستن ممثلاً للوفد السويدي، ويوكا سالوفارا رئيسا للوفد الفنلندي.
وبينما تنتظر السويد قراراً من تركيا بشأن انضمامها لحلف الناتو، قال وزير الخارجية السويدي توبيسا بيلستروم، إن لائحة القانون الجنائي الجديدة التي تم سنها في بلاده ستسهل التعاون مع تركيا.
وأشار بيلستروم إلى أن تركيا والمجر لم تعطيا موافقتهما على انضمام بلاده إلى الناتو، مضيفاً أن بلاده "تتعرض لتهديد إرهابي كبير منذ عام 2010".