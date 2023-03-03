أمريكا تعتقل مواطنين لإرسالهما تكنولوجيا طيران إلى روسيا

اعتقلت السلطات الأمريكية، مواطنين في مدينة "كانساس سيتي" بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة.

وتظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية في كانساس، أن سيريل بويانوفسكي (59 عاما) ودوغلاس روبرتسون (55 عاما)، متهمان بـ"التآمر للالتفاف على قوانين التصدير الأمريكية من خلال بيع إلكترونيات طيران تشغل طائرات روسية الصنع لعملاء في أنحاء العالم".

وقام المتهمان بإصلاح وشحن معدات تستخدم التكنولوجيا من شركتهما "كانروس للتجارة"، وقدما معلومات تصدير خاطئة، مثل فاتورة احتيالية أظهرت أن ألمانيا وجهة نهائية لمعدات تم إصلاحها وتحمل ملصقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة العدل في بيان إنه في 28 شباط/ فبراير 2022، وبعد أن احتجزت السلطات شحنة من إلكترونيات الطيران، أبلغت وزارة التجارة الرجلين بأنهما بحاجة إلى ترخيص لتصدير المعدات.

وفي أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، شحنا الإلكترونيات بشكل غير قانوني عبر أرمينيا وقبرص.