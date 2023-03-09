محطة زابوريجيا النووية "دون كهرباء" بعد ضربة روسية

انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، الخميس، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.

وقالت مؤسسة "إنيرغواتوم" في بيان، إن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية".

ويحتل الجيش الروسي محطة الطاقة النووية هذه في جنوب أوكرانيا منذ 4 آذار/ مارس 2022، أي بعد 9 أيام من بدء غزوه.