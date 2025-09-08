بعد أزمة "هيونداي".. ترامب يفرض شروطاً على الشركات الأجنبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية توقيف عمال كوريين الخميس.

وكانت إدارة الهجرة الأمريكية، أوقفت أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي يتم بناؤه في ولاية جورجيا.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا. استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جداً بشكل قانوني".

وأضاف: "ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أمريكيين".

وكانت سيول أعلنت الأحد، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لضمان إطلاق سراح العمال الكوريين الجنوبيين، "استُكملت" وسيتم الإفراج عنهم قريبا وإعادتهم إلى بلادهم.

وكانت عملية التي نفذتها إدارة الهجرة في بلدة إيلابيل بولاية جورجيا، أكبر عملية دهم لموقع واحد منذ أطلق ترامب حملته ضد الهجرة على مستوى البلاد، وشكّلت مفاجأة للمسؤولين في سيؤول.